19.12.2016 | Entscheidung getroffen

Vor vier Jahren wurde ein Grünrock von einem anderen Waidmann angeblich im Streit durch Schüsse tödlich verletzt. Soeben wurde vor dem Landgericht das Urteil gesprochen.

© Carolin Lemuth Hier wurde der 69-jähriger Jäger im Oktober 2012 erschossen.

Der heute 62-Jährige stand damals unter Mordverdacht. Er wurde verhaftet, weil Ermittler bei ihm die Tatwaffe gefunden hatten ( wir berichteten ). Knapp ein Jahr nach den Geschehnissen im Oktober 2013, wurde der Beschuldigte wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Haft verurteilt. Bei der Verhandlung gab er an, dass er sich in dem Revier des Getöteten aufgehalten hatte, um sich das Leben zu nehmen. Dabei sei er von dem Jagdausübungsberechtigten gestört worden. Ein Streit entstand, aus Selbstschutz habe er mehrere Schüsse abgegeben. Gegen das Urteil hatte der Mann Rechtsmittel eingelegt, der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung daraufhin auf. Das Landgericht war wieder am Zug.