4.12.2016 | Urteil gefällt

Erfolgreich gegen zu hohe Jagdsteuer geklagt

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat der Klage einer Jägerin gegen eine ihrer Meinung nach zu hoch fetstgesetzte Jagdsteuer stattgegeben. Die Entscheidung dürfte auch für andere Pächter von Interesse sein.

© Michael Breuer Solche Entscheidungen dürften für gute Stimmung bei Pächterinnen und Pächtern sorgen. Die Klägerin sit Pächterin zweier Jagdbezirke im Rhein-Lahn-Kreis. Letzterer zog sie zu einer Jagdsteuer in Höhe von 1.103 Euro bzw. 1.372 Euro heran. Der Steuerbemessung wurde der durchschnittliche Pachtpreis vergleichbarer Jagdreviere in der Nachbarschaft zugrunde gelegt.

Nach der Satzung des Landkreises war dieser Durchschnittswert der Steuerberechnung zugrunde zu legen, weil die an sich maßgebliche tatsächlich von der Jägerin gezahlte Jahresjagdpacht um mehr als 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Pachtpreis der Vergleichsreviere lag.

Nach erfolglosem Widerspruch erhob die Jägerin Klage. Die in Rede stehende Satzung sei nichtig, weil sie gegen die zugrunde liegende Regelung des Kommunalabgabengesetzes verstoße, so die Richter. Danach dürfe die Jagdsteuer maximal 20 Prozent der Jahresjagdpacht betragen. Diese gesetzliche Vorgabe werde in ihrem Fall überschritten, weil sie durch die vom Beklagten angewandte Satzungsregelung nun mehr als 20 Prozent der von ihr zu entrichtenden Jagdpacht an Jagdsteuern zahlen müsse.

Das Verwaltungsgericht Koblenz erklärte die Jagdsteuerbescheide für rechtswidrig, soweit sie den Betrag von 739,47 Euro bzw. 919,90 Euro überstiegen. In diesem Fall sei die tatsächlich gezahlte Jahresjagdpacht bei der Berechnung zugrunde zu legen und nicht die durchschnittliche Jahresjagdpacht vergleichbarer Reviere (Az. - 5 K 224/16.KO).

PB