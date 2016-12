24.12.2016 | Weihnachten 2016

Ein frohes Fest!

Den ganzen Stress des Jahres hinter sich lassen. In Gedanken versunken, werden über die Feiertage viele nostalgisch. So auch wir. Hier ein 50 Jahre alter jagdlicher Weihnachtsgruß, der kaum an Aktualität eingebüßt hat.

© Michael Breuer Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern erholsame Feiertage. 'Die Adventszeit des Kirchenjahres ist vorbei. Der jägerische Advent dagegen besteht immerdar. Denn das ganze Jägerleben ist, schlicht und einfach gesagt, Advent. Wir Jäger dürfen nie das Warten verlernen. Es wäre das Schlimmste. Wir müssen stets die Kunst beherrschen, die Vorläufigkeit durchzuhalten. Wir müssen uns immer bewußt sein, daß über unserem Jägerleben - trotz aller Erfolge - in großen Lettern steht 'Nicht Erfülltes!' Das ist nämlich der Advent. Wir Jäger müssen stets gläubig sein, ein Jäger ohne Glaube ist immer schlecht daran. Und weil wir glauben, sind wir auch stets voller Hoffnung. Der richtige Jäger gibt einfach nicht auf. Er ist sich überdies bewußt, daß es sich bei der eigenen Welt des Advents um keine manipulierbare Sache handelt. Hier kann nichts gesteuert, berechnet oder geschoben werden. Es wird hier nur das Jägerherz angesprochen. Wer kein's hat, ist ein armer Wicht! Mit dem Wesen des Jägeradvents ist Eile unvereinbar. Schon das Sprichwort sagt, ganz allgemein, der eilige Mann hat kein Glück. Für den eiligen Jäger gilt dies in noch höherem Maße.' (Auszug aus dem Editorial der PIRSCH 26/1966)

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr jagderleben-Team