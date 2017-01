21.01.2017 | Passionswerber

Viele tolle Berichte haben uns auch dieses Mal wieder im Zuge der Aktion 'Gemeinsam Jagd erleben' erreicht. Nun steht fest, wer mit seinem Beitrag einen der wertvollen Preise gewonnen hat.

Jägerinnen und Jäger aus ganz Deutschland haben uns von ihren Erlebnissen mit jagdlich Unbefleckten berichtet. Aber auch viele Nichtjäger/innen haben uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Bei dieser Runde gab es erstmals verschiedene Kategorien. Beim 'Publikumspreis' konnte zum Beispiel ein Minox Fernglas für einen Nichtjäger-Beitrag gewonnen werden. Dieses geht an Lisa für ihren Beitrag ' Meine Drückjagdpremiere und der erste Überläufer ', für den sie die meisten Gefällt mir-Klicks auf Facebook bekam. Der Jägerpreis, eine Merkel Helix-Büchse, hat Natalie gewonnen. Fast 200 Leserinnen und Leser stimmten für ihren Beitrag ' Erfolgreich angekirrt '.

In der Hauptrunde entschied das Losglück. Dieses fiel bei den Jagdscheininhabern auf Wolfgang, der ' Mit den Kids in den Wald ' gegangen war. Somit darf er die mobile Jagdkanzel von Udo Röck künftig sein eigen nennen. Das Wellnesswochenende darf Nichtjägerin Joanna im Hotel Jakobsberg genießen. Sie hatte im Herzen Ostfrieslands Jäger begleitet (' Jagd erleben - sich auf die Natur einlassen ').Die Preise werden, wie angekündigt, im stimmungsvollen Rahmen am 2. Februar auf der 'Jagd & Hund' in Dortmund feierlich übergeben. Auch dieses Jahr wird die Aktion ' Gemeinsam Jagd erleben ' fortgeführt - #jaeben17. Wir freuen uns auf Ihr Erlebnis!