30.10.2016 | Auf der Flucht

Jäger fangen einen südamerikanischen Kleinbären im Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen) und übergeben ihn ans Ordnungsamt. Was dann folgt würde glatt als Slapsticknummer durchgehen.

© RW Die nahen Verwandten des Waschbären sind ausgesprochen gute Kletterer (Symbolbild).

Förster Henning Dictus war am Samstag gemeinsam mit seinen Jagdhelfern bei Aufräumarbeiten, als ihnen plötzlich ein Nasenbär über den Weg lief. Im ersten Moment dachten sie noch an einen Waschbären. Als er jedoch kurz darauf gemächlich über eine Wiese lief und sich äußerst zutraulich zeigte, entschlossen sich die Waidmänner ihn einzufangen. Nachdem sie ihn mit Futter angelockt hatten, sperrten sie ihn in eine Hundebox. Später übergaben sie den Kleinbären an das Ordnungsamt Warstein.