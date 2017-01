20.01.2017 | Genehmigung erteilt

Der Umweltminister hat die Wolfsjagd eröffnet. Der Wolf, der zuletzt immer wieder in Menschennähe gesehen wurde, soll getötet werden. Der Wohlgenährte trägt den Namen 'der Fette'.

© LUPUS Das ist der Schwarten-Dieb.

Die Ausnahmegenehmigung hatte das Landratsamt Görlitz (Sachsen) beantragt und nun vom Umweltministerium erhalten. Das Tier habe sich immer wieder auffällig verhalten und war in den vergangenen Monaten zwanzig Mal in Siedlungsbereichen im Kreis Görlitz aufgetaucht. Durch genetische Untersuchungen von gesammelten Haarproben wurde die Identität des Wolfes ermittelt. Es handelt sich um den aus Polen stammenden Rüden mit dem Namen 'Pumpak', was übersetzt 'der Fette' bedeutet. Nach Rücksprache mit polnischen Experten habe das Ministerium erfahren, dass der Isegrim bereits als Welpe von Menschen gefüttert worden sein soll. Gleichfalls wurde eindeutig nachgewiesen, dass es sich um den gleichen Wolf handelt, der im Juni vergangenen Jahres einem Jäger eine Schwarte vom Hof geklaut hatte.