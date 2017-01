03.01.2017 | Wildtierbericht

Biber bald im Jagdrecht?

Vor Inkrafttreten bewarb der Gesetzgeber das Schalenmodell des neuen Jagdgesetzes (JWMG) in Baden-Württemberg als Möglichkeit, auf neue Erkenntnisse einzugehen. Wenn es nach dem Landwirtschaftsminister geht, darf es das jetzt beweisen.

© EM Neben Fraßschäden können die durch den Nager verursachten Überschwemmungen zu erheblichen Kosten führen (Symbolbild). Seit April 2015 gilt in Baden-Württemberg das von der damaligen Landesregierung (Grüne und SPD) auf den Weg gebrachte Jagd- und Wildtiermanagementgesetz. Mit ihm kam das sogenannte Schalenmodell. Es unterteilt die dem Jagdrecht unterliegenden Arten in drei Gruppen, im Sinne von nutzbar, begrenzt nutzbar und geschützt. Von Seiten der Politik sollte so die Möglichkeit geschaffen werden, artspezifisch auf neue wissenschaftliche, jagd- oder naturschutzfachliche Belange einzugehen. Gegebenenfalls sollten Tiere von der einen Schale in die andere wandern können oder neue hinzugefügt werden.

Mit Blick auf den für 2018 ausstehenden Wildtierbericht will Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) daher prüfen lassen, ob der Biber in Zukunft jagdbar wird. Gegenüber dem 'SWR' äußerte sich der studierte Förster dazu folgendermaßen: 'Der Biberbestand nimmt so überhand, dass wir seinen Bestand mittelfristig managen müssen'. Nach Angaben des Ministeriums sei die Population der Nager seit 2008 von 1.000 auf 3.500 Tiere angewachsen. Parallel dazu steigen in Form von überfluteten Feldern oder unterspülten Wegen die Schäden in Land- und Forstwirtschaft. Zur Klärung der Problematik will Hauk gemeinsam mit dem zuständigen Umweltminister Franz Untersteller (Bündnis 90/Die Grünen) eine Lösung finden.

Ein Sprecher des Naturschutzbund (NABU) sieht auf Anfrage des 'SWR' dazu allerdings keine Veranlassung: 'Wir sind klar gegen die Einstufung des Bibers als jagdbare Art'. Dem Landesjagdverband Baden-Württemberg ist dagegen viel an einer wissensbasierten und ergebnisoffenen Überprüfung gelegen. Denn nach Landesjägermeister Jörg Friedmann sei das 'zentraler Ansatz des neuen Gesetzes'.

PM/RW