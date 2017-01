14.01.2017 | Wiederholungstäter

In den vergangenen Tagen hat Holger Marohn mehrfach klagende Rehe gehört. Jetzt hat er bei einem Spaziergang die Ursache dafür gefunden und gefilmt.

© Holger Marohn Die Hunde stellten das Reh und bissen es in Träger und Läufe.

Marohn machte die Aufnahmen am Dienstag bei Bosau im Landkreis Ostholstein (Schleswig-Holstein). Nach dem er die beiden Hunde, ein Golden Retriever und ein Border Collie, in einem Bachlauf entdeckte, versuchte er die Vierbeiner von ihrer Beute abzubringen. 'Es sah fast so aus, als ob sie mit dem Reh spielen wollten', berichtete Marohn gegenüber jagderleben. Dabei hätten sie dem Stück aber mehrfach in Hinterläufe und Träger gebissen. Durch Rufen und Anknurren gelang es ihm, die Hunde zu vertreiben. Dann rief er die Polizei, die wiederum den Jagdausübungsbrechtigten verständigten. Letzerem blieb nichts anderes übrig, als das Reh zu erlösen.