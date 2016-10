13.10.2016 | Gefahr in Verzug

Gestern sorgte ein ausgewachsener Braunbär in Siebenbürgen für mächtig Aufsehen. Er lief über Dächer, durch Gärten und auf Kinderspielplätzen herum.

© youtube.com Das Ende des Stadtbesuchs.

Der Vorfall ereignete sich in der bei Touristen beliebten Stadt Sibiu (Hermannstadt, Rumänien) nahe den Südkarpaten. Wie die ' Kleine Zeitung ' berichtet, sprang der Petz über die Dächer der Altstadt und sorgte in den umliegenden Straßen für Angst und Schrecken bei den Anwohnern wie Besuchern. Stundenlang verfolgten Ordnungshüter das Tier, auch versuchten sie es laut eigenen Angaben mehrfach zu betäuben. Schließlich rannte der Bär in einen Hinterhof, in dem sich rund 50 Personen aufhielten. Um Menschenleben zu schützen, sahen sich die Polizisten daraufhin gezwungen, das rund 150 Kilogramm schwere und etwa sechs Jahre alte Raubtier zu erlegen.