© Gert Mensing Selbst unter Einsatz seiner ganzen Kraft war für den Hirsch kein Entrinnen möglich.

Aus der Nähe von Nettelrede (Landkreis Hameln-Pyrmont) ging am Samstag kurz vor 12 Uhr ein Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Zwei Jogger hatten ein Stück Rotwild gefunden, welches sich in einem Kulturzaun verfangen hatte. Die alamierten Rettungskräfte stellten nach ihrem Eintreffen schnell fest, dass sie dem Tier nicht helfen konnten. Trotz seiner Schwächung ließ es die Männer nicht an sich ran. 'Der Versuch den Hirsch vom Draht zu befreien hätte ein enormes Verletzungsrisiko geborgen', so Augenzeuge und Lokalreporter Gert Mensing gegenüber der Redaktion von jagderleben.