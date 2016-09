6.09.2016 | Gemeinsam Jagd erleben - #jaeben16

Wild grillen, Jagdkunst-Ausstellung, Hörnerklang, Schießtraining und Ansitz. Genießen Sie einen besonderen Tag im exklusiven Hotel Jakobsberg. Bewerben Sie sich jetzt!

Im Zuge der Aktion 'Gemeinsam Jagd erleben' verlosen der Deutsche Jagdverband (DJV) und der dlv-Jagdmedien einen unvergesslichen Tag im idyllischen Rheintal. Anreisetag ist bereits der 8. Oktober, denn am 9. Oktober 2016 geht es noch vor Sonnenaufgang zum Morgenansitz auf Reh- und Schwarzwild. Ab 13 Uhr bringen dann die Gewinner auf dem Schießstand Tontauben zum Platzen und Pappkeiler zum Rollieren. Danach gibt es eine jagdliche Kunstaustellung zu bestaunen und der Tag klingt mit knusprig gebratenem Wildschwein aus. Musikalische Umrahmung bieten Jagdhornbläser. Der Preis beinhaltet eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Jakobsberg, lediglich die Kosten für An- und Abreise müssen die Gewinner selbst tragen.

Um sich die Chance auf dieses Erlebnis zu wahren, müssen Bewerber nur eine E-Mail mit einem Foto an (jaeben@jagderleben.de) schicken. Und weil geteilte Freude doppelte Freude bedeutet, ist die Voraussetzung für die Bewerbung, dass eine Nichtjägerin oder ein Nichtjäger mitkommt (Auch die Begleitung muss sich kurz in der E-Mail vorstellen). Denn schließlich geht es bei 'Gemeinsam Jagd erleben' darum, anderen Menschen unsere Passion näher zu bringen. Bewerbungsfrist ist der 7. Oktober um 12 Uhr. Bitte Telefonnummer angeben, damit der Gewinner möglichst schnell benachrichtigt werden kann. Und bitte beachten: Ein Filmteam begleitet begleitet die Aktion und der DJV sowie die dlv-Jagdmedien (PIRSCH, unsere Jagd, Niedersächsischer Jäger, Der Jagdgebrauchshund, jagderleben.de) werden in ihren Veröffentlichungen darüber berichten. Nicht teilnehmen können hauptberufliche Mitarbeiter/innen des DJV und der dlv-Jagdmedien.